‘ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಜಾತ್ರೆ’

<p>ಮುಳಗುಂದ: ‘ಜಾತ್ರೆಗಳು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಅನುಭಾವಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕೊಡವಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜನಪದವು ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಜನಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. ಜನಪದರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಧಾರಕರು. ಜನಪದದ ಸೊಗಸಾದ ಬದುಕು, ಕಲೆಗಳು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಜನಪದ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಣಕವಾಡ ದೇವಮಂದಿರದ ಅಭಿನವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುಕನೂರ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಶಾಖಾಮಠದ ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೀಲಗುಂದ ಗುದ್ನೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ದೇವರು ಆರ್ಶೀವಚನ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಳಗುಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಸುಂಕಾಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಕುರಡಗಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕೆ.ಎಲ್. ಕರಿಗೌಡ್ರ, ಡಿ.ಎಸ್. ನೀಲಗುಂದ, ವಿಜಯ ನೀಲಗುಂದ, ಎಸ್.ಸಿ. ಬಡ್ನಿ, ಅಶೋಕ ಹುಣಸಿಮರದ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಗಡಾದ, ಶಿವಬಸವ ಹಸಬಿ, ಬಸವರಾಜ ಹಾರೋಗೇರಿ, ಅಶೋಕ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ,ಮನ್ಸೂರ ಹಣಗಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-23-171617005</p>