ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವನ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟ ಹಂತಕರು

ಗದಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಂಬಳ– ಹುಯಿಲಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಅರೆಬೆಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಶವ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈರಪ್ಪ ಕುದರಿ (34), ಮಹಾಂತೇಶ ಹದ್ಲಿ (30) ಹಾಗೂ ರತ್ನಾ ಈರಪ್ಪ ಕುದರಿ (27) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನ ಮೃತದೇಹ ಹೊಂಬಳ–ಹುಯಿಲಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಅರೆಬರೆ ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಯಿಲಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರು ಬಸವರಾಜ ಕುರಿ (28) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಸಿಪಿಐ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡೇದ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಎಸ್.ಬಿ.ಕವಲೂರ, ವಿ.ಜಿ.ಪವಾರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಗಾಣಿಗೇರ, ಎನ್.ಜಿ.ಮಜ್ಜಿಗಿ, ಎಂ.ಬಿ.ವಡ್ಡಟ್ಟಿ, ಎಂ.ಐ.ಪಾಟೀಲ, ಖಾಜಾ ಮುಲ್ಲನವರ, ಎಲ್.ಬಿ.ಪೂಜಾರ, ಗುರುರಾಜ ಬೂದಿಹಾಳ, ಎ.ಪಿ.ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸಂಜಯ್ ಕೊರಡೂರು ಅವರ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೀಡನೆಯೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ: ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಚಂದ್ರು ಕೊಲೆಗೆ ಪೀಡನೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಂದ್ರು ಕುರಿ ಆರೋಪಿಯಾದ ರತ್ನಾಳನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವಿಚಾರ ರತ್ನಾಳ ಪತಿ ಈರಪ್ಪ ಕುದರಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣ ಮಹಾಂತೇಶ ಹದ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿದು, ಅವರು ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಆತ ತನ್ನ ವರ್ತನೆ ಬದಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ್ದ ಅವರು, ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ರತ್ನಾಳಿಂದಲೇ ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 12ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಂಬಳ–ಹುಯಿಲಗೋಳ ರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಗುರುತು ಸಿಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>