ನರಗುಂದ: ಅಣ್ಣನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮನ ಕೊಲೆ

ನರಗುಂದ (ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ಅಣ್ಣನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಕೊಲೆಯಾದ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮುಳಂಗಿ ಫಕೀರಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಕುರುಗಿನಕೊಪ್ಪ (19) ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಅಶೋಕನನ್ನು ಪೋಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮುಳಂಗಿ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಕುರುಗಿನಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಕುರುಗಿನಕೊಪ್ಪ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಯಲು ಹುಡುಗಿ ವಿಚಾರ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪನಿಗೆ ಮನೆಯವರು ಹುಡುಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಶೋಕನಿಗೂ ಮನೆಯವರು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಶೋಕನಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.

ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಶೋಕ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪನ ಮೇಲೆ 25 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮನನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನರಗುಂದ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.