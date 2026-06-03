<p>ಗದಗ: ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಿಕ್ಕೆಯೇ ಕಾಲಿಗೆ ಅಂಟುತ್ತದೆ. ದಂಡದ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮಲ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಆಗರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊಸ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಯಚೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗಿನ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಬಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯ ಹಲವಾರು ಜನರು ವಿವಿಧ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ–ಬರಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಲಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಅವರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿಲ್ದಾಣದ ಚಾವಣಿಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಸರಳುಗಳ ಹಲವೆಡೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡುಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳು ಚಿವ್ಗುಟ್ಟುವ ಶಬ್ದ ಆಲಿಸುತ್ತ ನಿಂತರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹಿಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಹುಪಾಲು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಕ್ಕೆ ಹರಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವವರ ಕಾಲಿಗೂ ಅಂಟುತ್ತಿದೆ. ಕಂಬಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂರಲು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಆಸನಗಳಲ್ಲೂ ಹಿಕ್ಕೆ ಆವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸೂಚನೆಗಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ: ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಲು ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣವೇನೋ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಮಲ–ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಮಲ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ₹200 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದೆಂಬ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವಿದ್ದರೂ, ಯಾರೂ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮಲ–ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದುರ್ನಾತ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೀಟಗಳಿಂದ ರೋಗ ಹರಡುವ ಭೀತಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ: ಹೊಸ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣ ಆವರಣ ಬದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತದೆ. ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಪೇಪರ್, ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹರಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಾಯಿಗಳು ಕಸವನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ, ರಸ್ತೆಗೆ ತರುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗಲೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾರಿ, ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೆಲವೆಡೆ ನೆಲಹಾಸು ಒಡೆದಿದೆ. ಎಲೆ–ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗುಟ್ಕಾ ತಿಂದವರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಉಗುಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ನಳಗಳ ಬಳಿ ಸುಳಿಯಲಾಗದಷ್ಟು ಕೊಳಕು ಇದೆ. ಶೌಚಾಲಯದೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡಲಾಗದಷ್ಟು ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೂ ಅದ್ವಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾವಣಿ ಶೀಟುಗಳು ಒಡೆದುಹೋಗಿವೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-23-1317521922</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>