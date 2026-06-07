ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ, ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್‌ ಬಂದ್‌ ನಾಳೆಯಿಂದ

<p>ಗದಗ: ‘ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ದುಬಾರಿ ದಂಡ ವಿರೋಧಿಸಿ ಗದಗ ಕ್ವಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 8 ಹಾಗೂ 9ರಂದು ಕ್ರಷರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಸಿ. ಕಾಮಾಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ವಾರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ₹5,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 28 ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ₹127 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕ್ವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಷರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. 2005–2006ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2024ರವರೆಗಿನ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ, ದುಬಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾಲೀಕರು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವವರು ದುಬಾರಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಪಾವತಿಸಿದರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ. ಸುರೇಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸರ್ಕಾರ ದುಬಾರಿ ದಂಡ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹5ರಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ಸಮಸ್ಯೆಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಜಧನ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಧನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜೂನ್ 10ರಿಂದ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 10ರಿಂದ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ನೀಲೇಶ ಮದರಕಂಡಿ, ಅಶೋಕ ಸಂಗೋಜಿ, ಜಗದೀಶ ಬಟ್ಟೂರ, ಬಸವರಾಜ ರಾಯಾಪುರ, ಯವರಾಜ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗಣೇಶ ಬಂಕಾಪುರ, ಗೌಸುಸಾಬ್ ದೋಟಿಯಾಳ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಿಂಗಮನೇನಿ, ನಾಗರಾಜ ನೀಲಗುಂದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-23-309724713</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>