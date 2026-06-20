ಗದಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ; ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ

<p><em>ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್.ಎನ್.</em></p>.<p>ಗದಗ: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 12ರವರೆಗೆ 3,13,719 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ, 1,57,583 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಹೆಸರು ಶೇ 83ರಷ್ಟು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಶೇ 30.43ರಷ್ಟು, ಶೇಂಗಾ ಶೇ 19.53ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿ ಶೇ 38.51ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೆನೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯು ಬಹುಪಾಲು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಹೆಸರಿನ ಸಸಿ ಮೂಡಿದಾಗ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ತೇವಾಂಶಕ್ಕಿಂತ, ತಂಪು ಹವೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರಿದ್ರ ಮಳೆ ನಂತರ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತಿದರೆ ರೋಗಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ರೈತರು ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿಗೂ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರ ಮುಖಂಡ ವಿಜಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ.</p>.<p>‘ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುವಾಗ, ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹10,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಲಮನ್ನಾ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಾದರೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಳಸಾ–ಬಂಡೂರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಹಳ್ಳ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>‘ಬಿತ್ತನೆ ಮುಂದುವರಿಸದಿರಿ’: 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ 7–8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-23-20446273</p>