‘ರಿವಾರ್ಡ್’ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಗದಗ: ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಗುಂದ ಉಪ ಜಲಾನಯನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮಗರಿಗಳಾದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ, ನಾಲಾ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾಲಾ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ, ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ, ಗೋಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಘಟಕದ ಹಲವು ಕಾಮಗರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾದ ಹಲವಾರು ಸಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನೆಡುತೋಪು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಮುಳಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಲೀಲಾ ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮಠದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಹದೇವ ಯರಗೋಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನೀಲಗುಂದ ಉಪ ಜಲಾನಯನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿ ರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.

ಗದಗ ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕೊರವನವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ ಚೌಗಲೆ ಇದ್ದರು. ತೆಲಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಚನ್ನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಸಿಕಂದರ್ ಮಡ್ಡಿಮನಿ, ದೇವಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಬಸವರಾಜ ಕರಿಗಾರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಶಿವಯ್ಯ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜಕ್ಕಮ್ಮನವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ರೈತ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಗತಿದರು. ಎಫ್.ಸಿ.ಗುರಿಕಾರ ವಂದಿಸಿದರು. ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ಯಾಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260421-23-1739104990