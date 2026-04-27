ಗದಗ: ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೋಮನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭೀಷ್ಮ ಕೆರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲ ಸೋಮನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಾನಂದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಪೂಜೆ, ಬಳಿಕ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಯಿತು. ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರವಿ ಶಂಕರ ಗುರೂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ನ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೋಮಲಾ ಸುಬ್ಬರಾಜ, ಡಾ.ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವರ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಾಡಗೌಡ್ರ, ಬಲರಾಮ ಬಸವಾ, ಲೋಹಿತಕುಮಾರ ಕಾಸರ, ಎ.ಎನ್.ನಾಗರಳ್ಳಿ, ಜೆ.ಕೆ.ಜಮಾದಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>