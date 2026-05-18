ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ; ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

<p>ಗದಗ: ಅವಳಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾನುವಾರ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು. ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲಿನ ಜತೆಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಿರುಸಾದ ಮಳೆಯ ಜತೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರ-ಗಿಡಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದವು. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದವು. ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬೈಕು, ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಯಿತು. ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಎಸ್ಬಿ ಬೇಕರಿ ಸಮೀಪ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಕೋಟಿ, ಶ್ಯಾಗೋಟಿ, ದುಂದೂರು, ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಜಮೀನುಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡವು.</p>.<p>ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಕೊಳಚೆ ನೀರೆಲ್ಲವೂ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಿತು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ, ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಇಳಿಜಾರು ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು. ಬೆಟಗೇರಿ ಭಾಗದ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಳೆಯಾದರೂ ಚರಂಡಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಹಾದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ 28ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮರಗಳ ಟೊಂಗೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು, ಎರಡು ಮನೆಗಳ ಸರ್ವೀಸ್ ವೈರ್ಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳಿಗೆ ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು’ ಸಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಸ್ತ್ರದ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-23-1987132440</p>