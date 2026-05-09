‘ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸದಿಂದ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ’

ಗದಗ: 'ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಂಜುನಾಥ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಎಚ್.ಬೇಲೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮನೆಯೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಬ್ಬಿಗರ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ವಿ.ಬಡಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕೂಟದಿಂದ ಗದಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ವಿಷಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಂಪತಿ, ವಿಶ್ವಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕೂಟದಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಿರಿಯರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಮುತ್ತು ಮುಶಿಗೇರಿ, ಬಸವರಾಜ ಗಣಪ್ಪನವರ, ಬಸವರಾಜ ವಾರಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ನಜೀರ ಸಂಶಿ, ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಗೊಜನೂರ, ಅಂದಾನಪ್ಪ ವಿಭೂತಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೋನೆ, ಬಸವರಾಜ ಕೊಟ್ಟೂರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿನೋದ ರೇಖಾ ನೀಲಕಾರಿ, ಕೆ.ವಿ.ಕುಷ್ಟಗಿ, ಸುವರ್ಣಾ ಕೊಣ್ಣೂರ, ರೇಣುಕಾ ಶೆಟ್ಟರ್, ಉಷಾ, ಸುಮಂಗಲಾ ಶೆಟ್ಟರ್, ಮಂಗಳಾ ಗಾಳಪ್ಪನವರ, ಡಾ. ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಷ್ಟಗಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯಲಬುರ್ಗಿ, ಶ್ವೇತಾ ಗುಜಮಾಗಡಿ, ಗೋಪಾಲ ಮಳಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>