ತೇರಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

<p>ಗದಗ: ‘ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾಪುರಪೇಟೆಯ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ತೇರು ಎಳೆದರೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಜು ಕಾನಪ್ಪನವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೇರಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ತೇರಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾನ ನೀಡಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತೇರಿನ ಗಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಭಕ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳದೆಯೇ ಆಶ್ರಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರ ಗುಂಪು ಮಠವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಎಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ತೇರಿನ ಮೇಲೂ ಕೆಲವರ ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದೂ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಕುಮಾರ ಮಿಟ್ಟಿಮಠ, ಶಿವಯೋಗಿ ಹಿರೇಮಠ, ಮಹೇಶ ರೋಖಡೆ, ಪಿ.ಎಸ್. ಕಾಳೆ, ಶಂಕರ ಕಾರದಕಟ್ಟಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸಂಜು ಚಟ್ಟಿ, ವಿಶಾಲ್ ಗೋಕಾವಿ, ಸುನೀಲ ಶಿಂಧೆ, ಸತೀಶ ಕುಂಬಾರ, ಆನಂದ ಅರಕೇರಿ, ಈರಣ್ಣ ಹೆಬಸೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-23-2106367003</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>