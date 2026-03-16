ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ: ಸಚಿವ ಪಾಟೀಲ

<p><strong>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ:</strong> ‘ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವೈಭವದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಮಸೀದಿಗಳ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ತರ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹಳಗನ್ನಡದ ಬಹುತೇಕ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಪಾಲಾ-ಬದಾಮಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುತ್ತವೆ. ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ, ಗದಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ, ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮುಳಗುಂದದ ಚಂದ್ರನಾಥ ಬಸದಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೀಗೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಪಾರ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋಟಿ ಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾಂದಿ ಆಗಲಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. </p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಮುಕ್ತಿಮಂದಿರದ ವಿಮಲರೇಣುಕ ವೀರಮುಕ್ತಿಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ‘ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಳೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಜಗಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಜಿ.ಎಸ್. ಗಡ್ಡದೇವರಮಠ, ರಾಮಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸುಜಾತಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಮಡಿವಾಳರ, ಯುವ ಮುಖಂಡ ಆನಂದ ಗಡ್ಡದೇವರಮಠ, ಸುನಿಲ ಮಹಾಂತಶೆಟ್ಟರ, ಗುರುರಾಜ ಪಾಟೀಲಕುಲಕರ್ಣಿ, ದಿಗಂಬರ ಪೂಜಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. </p>