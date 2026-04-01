ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅಭಿನಯ ರಂಗದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ

ಗದಗ: 'ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗದಗ ಪರಿಸರದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಕವಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ನಾಟಕವನ್ನು ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿಸಿದರು' ಎಂದು ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಶೀಲೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಶ್ರೀ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಭಿನಯ ರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಇದು ನಾಟಕದ ಜತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಸಂವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಅಭಿರುಚಿಯ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ನಾಡಿನ ಬೇರೆಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೇಕಾನಂದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗದುಗಿನ ಪರಿಸರ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ತವರೂರಾಗಿದೆ. ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಂಗಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕ ಜಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಂಗದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ರಂಗಾಸಕ್ತರ ಮನತಣಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅಭಿನಯ ರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲುವುದು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿನಯರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು, ಸಂಘಟಕರಾದ ಅರವಿಂದ ಹುಯಿಲಗೋಳಕರ, ರುದ್ರಣ್ಣ ಗುಳಗುಳಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಗೌಡರ, ಆರ್.ಆರ್.ಜೋಶಿ, ಲಿಂಗರಾಜ ಬಗಲಿ, ಬಿ.ಬಿ.ತೋಟಗೇರ, ಕೆ.ಆರ್.ಗುಡಿಹಾಳ, ಸುಶೀಲೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ, ಜಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ದತ್ತಪ್ರಸನ್ನ ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ ಗಿಡ್ನಂದಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಿ.ಎಸ್.ಬಾಪುರಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>