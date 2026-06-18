ಗದಗದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿದ ರೈತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p>ಗದಗ: ಸಮೀಪದ ಹುಯಿಲಗೋಳ–ಹೊಂಬಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನೆಟ್ಟು, ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಮರಗಳ ಮೇಲ್ಬಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ರೈತರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮರಗಳ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಯಿಲಗೋಳದ ರೈತ ಶಿವನಗೌಡ ಎಂಬುವರು 74 ಮರಗಳ ಮೇಲ್ಬಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು, ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೈತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿ ದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆಗೆ ನೆರಳಾಗಿದ್ದ ಮರಗಳು ಬೋಳು’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 13ರಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-23-981070401</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>