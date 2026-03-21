ಗದಗ: ಬ್ರಹ್ಮಧ್ವಜ ಏರಿಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ

<p><strong>ಗದಗ:</strong> ನಗರದ ಗಂಗಾಪುರಪೇಟೆಯ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನೇಕಾರ ನಗರದ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲೊನಿಯ ಬಾಲಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಧ್ವಜ ಏರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಧರ್ಮ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಧ್ವಜವನ್ನು ಯುಗಾದಿಯ ದಿನದಂದು ಕಟ್ಟಲಾಗುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲಹರಿಗಳು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಅದರ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ. ರವಿ ನಂದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>500 ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಜೀವಾಳವಾಗಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಶಂಕರ ಕಾಳೆ, ಪ್ರವೀಣ ಬೆನ್ನೂರು, ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>