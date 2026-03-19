ಯುಗಾದಿ: ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ 22ರಂದು

ಗದಗ: ಸಮೀಪದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿಮಾರುತೇಶ್ವರ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಂದು ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.

ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ವಾದ್ಯ ತಂಡಗಳಾದ ಡೊಳ್ಳಿನ ಮೇಳ, ಜಾಜ್ ಮೇಳ, ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತಗಳ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಪಾಂಡ್ಯಹ ಗೋಪಾಳ ದಾಸಂಗ ತುಂಬಿಸುವುದು, ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ದೀಪ ಮಾಲಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಹೋಮ ಹವನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.30ಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂಂಡ ತುಳಿಕಿಸುವುದು, ನಂತರ ಲಘು ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಲಾವಿದರಿಂದ 'ನೆಲೆ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ' ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಟಗರಿನ ಕಾಳಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260319-23-1992800197