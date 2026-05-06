ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ: ಸಂಕನೂರ

ಗದಗ: 'ಕೇಂದ್ರದ ಐಸಿಆರ್ ನಿಯಮದ ಅಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಣಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ದಿಢೀರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಕನೂರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗದಗ ನಗರದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ (ಎನ್ಪಿಎ) ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ವಿನಯ ಟಿಕಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಿ.ಎಲ್.ಚವ್ಹಾಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>