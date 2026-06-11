ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 53,004 ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಾಕಿ; ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PoliticsGadagElectionKarnataka
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT