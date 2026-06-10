ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಿಡಿದ ನೀರಿನ ಗ್ರಹಣ ಬಿಡಿಸಿ - ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

<p>ಗದಗ: ‘ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಿಡಿದ ನೀರಿನ ಗ್ರಹಣ ಬಿಡಿಸಿ’ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ‘ದಿಶಾ’ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಕಳೆದ ದಿಶಾ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ‘ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು, ‘ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬರಲು ಇನ್ನೂ ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿ, ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ’ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಗರಸಭೆಯ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿ, ಮೊದಲು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಇರುವೆಡೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರೇ ಮಾಡಲಿ, ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಗದಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಗಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಕ್ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ, ಮುಂಡರಗಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.’ ಎಂದು ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಬಾರದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಸಂಸದರು, ‘ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಭಯ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚರ್ಚೆಯಾದ ವಿಷಯಗಳು: ಪಿ.ಎಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೇಳದೆ, ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು. ನರಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ 40 ಊರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಳೆಯಿಂದ ಬಾಗಿದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ–ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.</p>.<p>ಪಿ.ಎಂ ಸೂರ್ಯಘರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನರಗುಂದ, ಶಿರಹಟ್ಟಿಗೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಿಬಿ-ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಮೂಲಕ ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೂ ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಣ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎ ಖಾತಾ, ಬಿ ಖಾತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮ, ಮನೆ, ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಕನೂರ, ಸಿ.ಎನ್. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಧರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್, ಡಿಸಿಎಫ್ ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ, ಎಡಿಸಿ ದುರಗೇಶ್ ಕೆ.ಆರ್., ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಆರ್. ಮುಂಡರಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-23-51127409</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>