ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಗುರಿ

<p>ಗದಗ: ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 3 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 25 ವಿಧದ ಒಟ್ಟು 2 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 98,000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ವಿವಿಧೆಡೆ ನೆಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಗೋಮಾಳ, ಸ್ಮಶಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಪೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿಯೇ ಆಸಕ್ತರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡದಂತಹ ಕ್ರಮವೂ ಇದೆ’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಸಿಎಫ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಡಿ. ವೆರ್ಣೆಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನೆಟ್ಟ ಗಿಡದ ಬಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೋಲು ಕಿತ್ತುಹೋದರೆ ಮತ್ತಿತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರಷ್ಟೇ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ರೋಗ, ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ: ‘ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. 8/12 ಅಳತೆಯ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ₹6, 6/9 ಅಳತೆಯ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ₹3 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೇರಲ, ಹುಣಸೆ, ತಬೂಬಿಯಾ, ಸಂಪಿಗೆ ಮೊದಲಾದ 25 ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-23-1698263928</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>