‘ಯೋಗ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ’

<p>ಗದಗ: ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿಚಾರ, ಸದ್ವರ್ತನೆ, ಸದ್ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಯೋಗವು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಣ್ಣ ಗುಳಗುಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮೆಚೂರ್ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯೋಗಾಸನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರ, ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಯುವ ಜನತೆಯ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಾಸನ, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆಚೂರ್ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ಎನ್. ಗಣೇಶಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೋಗ, ಯೋಗಾಸನ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಕೇವಲ ಭಾಷಣ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಸ್ವತಃ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ವೈ.ಎಸ್.ಎ. ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ. ನಟರಾಜ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಗ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಎಸ್. ಶಿರಿಯಣ್ಣವರ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮೆಚೂರ್ ಯೋಗಾಸನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೇತನ ಚುಂಚಾ, ಎನ್. ಎಸ್. ಹದ್ಲಿ, ಪ್ರಭು ಜಕ್ಕನಗೌಡ್ರ, ಷಡಕ್ಷರಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಹಡಗಲಿ, ಆನಂದ ಸರಗಾವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿತೂರಿ, ಗಂಗಾಧರ ಕೆಂಗಾರ, ಬಸವರಾಜ ವಾರಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಡಾವಣಗೇರಿ, ಸುಮಂಗಲಾ ಹದ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-23-1910696133</p>