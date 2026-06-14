ಗದಗದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 15ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಯೋಗಾಸನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ

<p>ಗದಗ: ‘ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೂನ್ 15ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಯೋಗಾಸನ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಜಯಂತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7.30ರವರೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭವನ, ಬೆಟಗೇರಿಯ ಹೊಸ್ಪೇಟ್ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ಜರುಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘15ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಜುಬೇದಾ ತಿಗಳೇರ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಯೋಗಾಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರು, 6360753992, 8095679175, 9632769950 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜೂನ್ 21ರಂದು 12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ’ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಡಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುವುದು, ಚಾಂಚಲ್ಯ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಯೋಗದ ಅರ್ಥ. ಯೋಗಾಸಗಳು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಾವಿತ್ರಿ, ಜೋಸ್ನಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-23-1185022360</p>