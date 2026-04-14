ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಾಪ ತಣಿಸಲು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್‌ ಸ್ನಾನ, ತಣ್ಣನೆ ಆಹಾರ

ಗದಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಣಿ– ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಯಿಂದ ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನೇಕ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದು ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಬಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಉಷ್ಠಾಂಶ 38ರಿಂದ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ತಾಪ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅದೇರೀತಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ದನದ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ, ದನದ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತಂಪಾಗಿಸಿದ ಬ್ಲಡ್ಸಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೇನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಂಪಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೊಳಗಳಿಗೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, ಚುಕ್ಕೆಜಿಂಕೆ, ಕಡವೆ, ನೀಲ್ಗಾಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುವ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತುಂತುರು ಹನಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ತಾಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವೋ ಅಂತಹದ್ದೇ ಸಹಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಪು ನೀರಿನ ಕಟ್ಟೆಗಳು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹುಲ್ಲು ಬಳಸಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಾಳಜಿಗೂ ಮೃಗಾಲಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ತಂಪು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೃಗಾಲಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭ