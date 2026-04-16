ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿದು ಗಬ್ಬೆದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳು

<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಪಟ್ಟಣದ ಜೋಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಚರಂಡಿಯ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿದು ಇಡೀ ರಸ್ತೆ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರಿದ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜೋಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಕಚೇರಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಜೋಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಲಕಾಲೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೂ ಹರಿದಿದ್ದು, ಇಡೀ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಬಳಿಕ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಪಟ್ಟಣದ ಸೊನ್ನದವರ ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪುರಸಭೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಜಿಗಳೂರು ಕೆರೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಜೋಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ. ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಇಲಾಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-23-280761615</p>