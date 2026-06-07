ವಿವಿಧೆಡೆ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ

<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ‘ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕಳಕಪ್ಪ ಬಂಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರೋಣ ಮಂಡಲದ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ‘ಒಂದು ಮರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ’ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಘೋರ್ಪಡೆ, ರೋಣ ಮಂಡಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತೇಶ ಪೂಜಾರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಲಾಜಿರಾವ್ ಭೋಸಲೆ, ಮುಖಂಡರಾದ ರೂಪೇಶ ರಾಠೋಡ್, ರವಿ ಕಲಾಲ, ಶಿವಕುಮಾರ ಜಾಧವ, ನಾಗರಾಜ ತಳವಾರ, ಮಾರುತಿ ಕಂಠಿ, ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ನಿಟ್ಟಾಲಿ, ಶಿವು ಅರಳಿ, ವಿಜಯ ಬೂದಿಹಾಳ, ಚಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜು: ಪಟ್ಟಣದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸ್ವಪ್ನಾ ಬಾಗಮಾರ, ಕೃಷಿಕಾ ಬಾಗಮಾರ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಎನ್.ಎಚ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್.ಬೆಲ್ಲದ, ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ.ಗುಗ್ಗರಿ, ಡಾ.ವಿ.ಎಸ್.ಕಂಠಿ, ಡಾ.ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಉರ್ದು ಶಾಲೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಶಿಮಸಾಬ ಮುಚ್ಚಾಲಿ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಡಿ.ಎನ್.ತಹಶೀಲ್ದಾರ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಜೆ.ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಬಾಗವಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಭೂಮರಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಎಂ.ಭೂಮರಡ್ಡಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಸಿ.ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸಿ.ಎಸ್.ಮೂರಸಿಳ್ಳಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹಾಲೇಶ, ಬಿ.ವಿ.ಮುನವಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಎಲ್.ಕ್ವಾಟಿ, ಎಂ.ಎಂ.ಕರೆಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರ, ಆರ್.ಎಸ್.ರಾಠೋಡ, ಎನ್.ಎನ್.ವಾಲಿಕಾರ, ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಎಸ್.ಸಿ.ಹೂಗಾರ, ಎಸ್.ಎಸ್.ನರೇಗಲ್ಲ, ಡಿ.ಎಸ್.ಭಜಂತ್ರಿ, ಪಿ.ಎಂ.ಜಾಲವಾದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-23-611013496</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>