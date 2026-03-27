ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ರೈತ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಸಮೀಪದ ಗೋಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಹುಸೇನಸಾಬ ಬಡಿಗೇರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ (ಎಲಿ ಬಳ್ಳಿ) ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಸೇನಸಾಬ ಅವರು 2.29 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1,800 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲು ಬಾಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನುಗ್ಗೆ, ಬೋರಲ, ಚೊಗಸಿ, ಅರಳಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಎಲೆ ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ಬಾರಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಗದಗ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ, ಕುಷ್ಟಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಸೇನಸಾಬ ಬಡಿಗೇರ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಹುಚ್ಚುಸಾಬ ಬಡಿಗೇರ, ಯಮನೂರಸಾಬ ಬಡಿಗೇರ, ರಮಜಾನಸಾಬ ಬಡಿಗೇರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಜಾದ್ ಬಡಿಗೇರ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಎಲೆಬಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತ 2 ತೆಂಗು, 10 ಸಾಗವಾನಿ, ನೇರಳೆ, ಮಾವು, ಪೇರಲ, ಲಿಂಬೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಂದಲೂ ಫಸಲು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತೋಟದಲ್ಲಿ 40 ಆಡು, 8 ಕುರಿ, 30 ಕೋಳಿ, 2 ಆಕಳು, 3 ಎಮ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಡು, ಕುರಿ, ಕೋಳಿಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಗೊಬ್ಬರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಗೆ (12 ಸಾವಿರ ಎಲೆಗಳು) ₹8ಸಾವಿರದಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರ, ಅರ್ಧ ಪೆಂಡಿ (6 ಸಾವಿರ ಎಲೆಗಳು) ಸುಮಾರು ₹4 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹6 ಸಾವಿರ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹35 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹40 ಸಾವಿರ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಉಪಕಸುಬುಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ನಾವು ನಾಲ್ವರೂ ಸಹೋದರರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಅವರ ಮಗ ಹುಚ್ಚುಸಾಬ ಬಡಿಗೇರ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ