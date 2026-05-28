ರೈತ ಸಂಘ: ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಸಮೀಪದ ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕೂಡ್ಲೇಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದಾಗ ರೈತರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು: ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಶರಣಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಂಕ್ರಿ (ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಸಕ್ರಪ್ಪ ಕುಡಗುದ್ರಿ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಸಂಗಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಹುಡೇದ, ಪೀರಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ವೀರಪ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರಿ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ಗುರುನಾಥ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ (ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಸುರೇಶ ಸಜ್ಜನ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಪರಸಪ್ಪ ಶಂಕ್ರಿ (ಖಜಾಂಚಿ) ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶರಣಪ್ಪ ಇಟಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯಪುರದ ರೈತ ಸಂಘದ ಯುವ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ, ಸಂಗಣ್ಣ ದಂಡಿನ, ರಾಮಣ್ಣ ಸೂಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-23-63374755</p>