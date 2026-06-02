ಗಜೇಂದ್ರಗಡ | ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಜಮೀನು ಹದಮಾಡಿರುವ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಹಳ್ಳ–ಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದರೂ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಹದವಾದ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಮಳೆಯಾದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ರೂಟರ್ ಹೊಡೆದು, ಹರಗಿ ಹದಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರಿದೀಸಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆ ಕೂಡಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಸುರಿದಿಲ್ಲ. ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆಗೆ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೀಟಬಾಧೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವ ರೈತರು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಫಸಲು ಬರುವ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6-7 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹೆಸರು, 100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತೊಗರಿ, 250 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸಜ್ಜೆ, 9 ಸಾವಿರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸದ್ಯ ಹೆಸರು, ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಳಿಯಾಗಕತೈತಿ. ಆದ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಆಗವಲ್ಲದ. ಈ ಸಲ ಮಳಿ ಕಡಿಮಿ ಅನ್ನಕತ್ತಾರ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಡಿಮಿ ದಿನದಾಗ ಫಸಲು ಬರುವ ಹೆಸರು ಬಿತ್ಬೇಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿವಿ. ರೋಣಿ ಮಳಿ ಕೂಡಿ ವಾರಾದ್ರು ಮಳಿ ಆಗಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ರೋಣಿ ಮಳಿ ಆದ್ರ ಬಿತ್ತಕ ಬರತಂತ ಹೊಲ ಮುಂಬಾರ್ತಿ ಮಾಡಕತ್ತಿವಿ' ಎಂದು ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಂಕ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು 40 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪೈಕಿ 20ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹಾಗೂ ತೊಗರಿ 25 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪೈಕಿ 15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕ ಬೆಳೆ ಬದಲು ಬಹು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ನರೇಗಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಗದಗಿನ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260602-23-336414588