ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ: ರೈತರ ಧರಣಿ ಅಂತ್ಯ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ, ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸದ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ರೋಣ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗರಾಜ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು 8 ದಿನದೊಳಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಧರಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೋಣ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸದ್ಯ ನಾನು ಪ್ರಭಾರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರನಾಗಿದ್ದು, 'ಬ' ಖರಾಬನಿಂದ 'ಅ' ಖರಾಬ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಮನವೊಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೋರಾಟಗಾರರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಧರಣಿ ಹಿಂಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರಕಾಶ ಡಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಾಲು ರಾಠೋಡ, ಪೀರು ರಾಠೋಡ, ರೂಪಲೇಶ ಮಾಳೋತ್ತರ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗುಗಲೋತ್ತರ, ವೀರೇಶ ರಾಠೋಡ, ಗಣೇಶ ರಾಠೋಡ, ಚಂದ್ರು ರಾಠೋಡ, ಅನಿಲ ರಾಠೋಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>