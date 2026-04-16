ಹಂಡೆ ವಜೀರ್‌ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 2ಎ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ

<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: 'ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಂಡೆ ವಜೀರ್ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 2ಎ ಜಾತಿ-ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ 2ಎ ಜಾತಿ-ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಡೆ ವಜೀರ್ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಆಡುರಾಜೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ರೋಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರಾದ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಂಡೆ ವಜೀರ್ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ 2ಎ ಜಾತಿ-ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಮುಂದೆ ಕೊಡು ವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಂಡೆ ವಜೀರ್ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಗೆಜೆಟ್ನ 37ನೇ ಕಲಂನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 38ನೇ ಕಲಂ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>2023 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾ ಯದವರ ಮಗಳಿಗೆ 2ಎ ಜಾತಿ-ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಿರುವ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ವಿರುದ್ದ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 2-3 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ, ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದು ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಲಿಂಗಾಯತ ಒಳ ಪಂಗಡದವರು ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ, ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದು ಬರೆಸಿದ್ದರು. 2000ದ ಬಳಿಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ನಮೂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂದೆಯ ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದಿದೆ. ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನರಿದ್ದು, 2015ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಂಡೆ ವಜೀರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಂಡೆ ವಜೀರ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2ಎ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡದಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಸ್ಥಾನಿಕ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಯಾದರೂ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಫ್.ಐ ಮುಖಂಡ ಗಣೇಶ ರಾಠೋಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ 2ಎ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಹಂಡೆ ವಜೀರ್ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಜಾತಿ-ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ತಂದೆಯ ಮೂಲ ಕೇಳಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಿಕ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೌಲಭ್ಯ ಈ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏ.21 ರಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ನಿಂಗನ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅಂದಾನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಯಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ನಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-23-1714005247</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>