<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ‘ಭಾವೈಕ್ಯದ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರಕಾಶ ಡಿ.ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳಿ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖಂಡರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ 19 ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಅಲೈ ದೇವರುಗಳ (ಪಂಜಾಗಳ) ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಗುರುವಾರ ಕತ್ತಲ್ ರಾತ್ರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿನ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣದ ರಜಾವಾಡೆ ಬಯಲು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮುಖಂಡರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಕರೀಮಸಾಬ ಮಕಾನದಾರ, ಮೊಹಮ್ಮದಸಾಬ ಹೊನ್ನಾಪುರ, ಪರಶುರಾಮ ಮಂಟಗೇರಿ, ಇಮಾಮಸಾಬ ಆರಗಿದ್ದಿ, ಗದಿಗೆಪ್ಪ ವದೇಗೋಳ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲಾಲ, ಎಂ.ಕೆ.ಒಂಟಿ, ಕಾಸಿಮಸಾಬ ಮುಚ್ಚಾಲಿ, ರಾಜೇಸಾಬ ಮಾದರ, ಪ್ರವೀಣ ಹೊರಪೇಟೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಹುಲ್ಲೂರ, ದಾದಾಖಲಂದರ ಆಶೇಖಾನ, ಸಂದೀಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-23-68901391</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>