ಉಳಿತಾಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿ: ಶ್ಲಾಘನೀಯ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: 'ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಜೆಟ್ ಉಳಿತಾಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರಿದಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಗದಗ ಮತ್ತು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಉಳಿತಾಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಪುರಸಭೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಖರಿದಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಬಳಿಕ ನಡೆದ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಬಳಗಾನೂರ ಮಾತನಾಡಿ, '2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹9.58 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕರದಿಂದ ಶೇ 51, ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಶೇ 98, ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಶೇ 100, ವಾಣಿಜ್ಯದಿಂದ ಶೇ 98 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹9.75 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ₹77 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (₹12 ಲಕ್ಷ), ಮಲ್ಟಿಜೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ (₹11 ಲಕ್ಷ), ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ (₹40.81 ಲಕ್ಷ), ಟಿಪ್ಪರ್ (₹26 ಲಕ್ಷ) ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರಿದಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನಲ್ಲಿಯ ತೆರಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಸ್ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವರಾಜ ಘೋರ್ಪಡೆ, ಮುರ್ತುಜಾ ಡಾಲಾಯತ, ರಾಜು ಸಾಂಗ್ಲಿಕರ, ಮುದಿಯಪ್ಪ ಮುಧೋಳ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮುಧೋಳ, ಕೌಸರಬಾನು ಹುನಗುಂದ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಂಡಿ, ಶ್ರೀಧರ ಗಂಜೀಗೌಡ್ರ, ಶ್ರೀಧರ ಬೀದರಳ್ಳಿ, ಚಂಬಣ್ಣ ಚವಡಿ, ಉಮೇಶ ರಾಠೋಡ, ಆರ್.ಎಂ.ರಾಯಬಾಗಿ, ಹಸನ ತಟಗಾರ, ಶಾರದಾ ರಾಠೋಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-23-7622888</p>