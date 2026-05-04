ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಾಳೆ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಶಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ 5ರ ವರೆಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚಿನಿ, ಅಂದಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಈರಣ್ಣ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಶಶಿಧರ ಕೊಡಕೇರಿ, ಹಣಮಂತ ನೆಲ್ಲೂರು, ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ, ಮೌನೇಶ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ, ಶಿವಪ್ಪ ಚಿಣಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಗೂಡದೂರ, ಬಸವರಾಜ ಕೊಡಕೇರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಳಕಲ್ನಿಂದ ಸಕಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಶಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯಾದ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾದ್ಯ ಮೇಳ ಹಾಗೂ ಕುಂಭಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೋಡಿಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಪಂಡಿತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಧಾನ್ಯ ವಾಸ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಕ್ಕೆ ಜಲ ವಾಸ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯ ವಾಸ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಹವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ.</p>.<p>ಮೇ 5ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ ಹೋಮ-ಹವನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶರಣರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಮುಶಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಕೋಡಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>