ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ

<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅತಿಯಾದ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ, ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಚೀಟಿ ಬಳಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಎಐಒಸಿಡಿ ವತಿಯಿಂದ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಷ್ಕರ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಾವೂ ಸಹ ಒಂದು ದಿನ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ಮೆಣಸಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮೇಶ ಮಾರನಬಸರಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಗಿ, ಜಗದೀಶ ಕನಕೇರಿ, ಮೊಹನ ಕನಕೇರಿ, ಚಿದಾನಂದ ಹುದ್ದಾರ, ಸಂಗಮೇಶ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಅಶೋಕ ಮುದೇನೂರ, ಮಂಜುನಾಥ ಗಡಾದ, ಬಾಳು ಪವಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಗಿ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಗಿ, ಮಹೇಶ ಮಾಳಗಿ, ಗಿರೀಶ ಬೇಲೆರಿ, ಶಿವಾನಂದ ಉಕ್ಕಿಸಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-23-2123856044</p>