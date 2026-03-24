ಚನ್ನಮ್ಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ : ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: 'ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಮಾಜದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು, ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ' ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗದಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಉಣಚಗೇರಿ ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜಾಗೃತ ಸೇವಾ ಸಂಘದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಾಲಕೆರೆ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶಿರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶಣ್ಣ ಡಿ. ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ರೋಣ ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಂಡಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಿದ್ದಿಬಾಗಿಲ, ರಮೇಶ ಪಲ್ಲೆದ, ಅನಿಲಕುಮಾರ ಪಲ್ಲೆದ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೀದರೂರ, ಪ್ರಭು ಮೇಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಮೂಲಿಮನಿ, ಶಿವಾನಂದ ಗುಗ್ಗರಿ, ಸಂಗಣ್ಣ ಮುದಗಲ್, ಸುಭಾಸ್ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಮಹೇಶ ಪಲ್ಲೆದ, ಬಸಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಕೇಶ ಮಾರನಬಸರಿ, ಸುರೇಶ ಚವಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>