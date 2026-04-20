ಪುರಾಣ ಮಹಾಮಂಗಲ, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಇಂದು

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಸಮೀಪದ ರಾಜೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರ 78ನೇ ಪುರಾಣ ಮಹಾಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ–ಕುದರಿಮೋತಿ ಮೈಸೂರ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠದ ವಿಜಯಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇಲಕಲ್ಲ ಚಿತ್ತರಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಗುರುಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರ ರಥೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಭ್ರಮದ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಭಾನುವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಂಭ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೂ ಆರತಿ ಹಿಡಿದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಬಂದರು. ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಕರಡಿ ಮಜಲು, ನಂದಿಕೋಲು ಮೆರಗು ನೀಡಿದವು.</p>.<p>ಪರಂಪರ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ಬಸವ ಜಯಂತಿವರೆಗೆ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪುರಾಣ, ಶರಣರ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ, ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಾದಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮದುವೆ, ಬಿತ್ತುವುದು, ರಾಶಿ ಮಾಡುವುದು, ಮಾದಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೀಮಂತ ಸೇರಿದಂತೆ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುರಾಣದ ನಂತರ ದಾಸೋಹ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>