ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಐ ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaEducationprotest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT