ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಮಾದಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಸಮೀಪದ ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರ 78ನೇ ವರ್ಷದ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಾದಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಳಗಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ವಧುವಾದ ಮಾದಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಾಜಗಾರವರ ಮನೆಯಿಂದ ವರನಾದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕರಡಿ ಮಜಲು, ಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ದ್ಯಾಮಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಾಲುಗಂಬ, ಮೈಸೂರು ಮಠದಿಂದ ಹಂದರ ತಪ್ಪಲ, ಹೂಗಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಸಿಂಗ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಮನೆಯಿಂದ ತಾಳಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಗಮರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಕಳಸ ಹೂಡಿ, ವಧು-ವರರನ್ನು ಮಾಡಿ, ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರ ತಲೆಗೆ ಬಾಸಿಂಗ ಕಟ್ಟಿ, ಕೈಗೆ ಸುರಗಿ ಕಾಯಿ, ಮಾದಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಲೆಗೆ ಹೂವಿನ ದಂಡಿ ಹಾಕಿ ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಾದಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ನೆರೆದಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮದುವೆ ಊಟ ಸವಿದರು. ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ಬಸವ ಜಯಂತಿವರೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಮಹಿಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶರಣರ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ, ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಾದಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮದುವೆ, ಬಿತ್ತುವುದು, ರಾಶಿ ಮಾಡುವುದು, ಮಾದಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೀಮಂತ ಹೀಗೆ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪುರಾಣದ ನಂತರ ದಾಸೋಹ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದ್ದು, ಪುರಾಣ ಮಹಾಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>