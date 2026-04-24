SSLC Result 2026: ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಕಡುಬಡತನ ಕುಟುಂಬದ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಂಪತಿಯ ಮಗ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ವೀರಪ್ಪ ಸೊಬಗಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಸೊಬಗಿನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಓದಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 622 ಅಂಕ (ಶೇ 99.52) ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಸಮೀಪದ ಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡು ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಅವರ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಲಲಿತಾ ಇಬ್ಬರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆತನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಸಾಧನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಗ್ರಾಮದ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಪಿಯುಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

'ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು 8.30ರವರೆಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ, ಸಂಜೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಳಿಕ 6-8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗುತ್ತೇನೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಜತೆಗೆ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ.

'ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದ. ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದ. ಇದರಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಅದ್ಬುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವನ ಸಾಧನೆ ನಮಗೂ ಗೌರವ ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಫ್.ಎಚ್.ಡಾಲಾಯತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.