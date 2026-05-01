ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ: ಚುನಾವಣೆ 24ಕ್ಕೆ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: 'ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮೇ 24ರಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮೈಸೂರ ಮಠದ (ಚೌಕಿಮಠ) ಗುರು ಮಹಾಂತೇಶ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಕರ ಬಿದರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ನರಗುಂದ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಮೇ 24 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ.23ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಮತದಾರರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 745 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮೇ 6ರ ವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಮೇ 7ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮೇ 10 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮೇ 24ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಮತದಾನ. ಅದೇ ದಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮುನವಳ್ಳಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ವಾಲಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಅರಳಿ, ಕಳಕಪ್ಪ ಸಂಗಟಿ, ಭೀಮಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 21 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 14 ಪುರುಷ, 7 ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದ್ದು, 1 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ, 3 ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ, 3 ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನ, 1 ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ, 13 ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರ ಬಡ್ನಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಹುಸಿಕಟ್ಟಿ, ಉಮೇಶ ಹೂಗಾರ, ಬಿ.ವಿ.ಮುನವಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ವಾಲಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಅರಳಿ, ಕಳಕಪ್ಪ ಸಂಗಟಿ, ಭೀಮಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-23-972212488</p>