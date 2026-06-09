ಯುವಜನತೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ

<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ‘ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಊಟ, ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯುವಜನತೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಟಕ್ಕೇದ ದರ್ಗಾದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದಿನಶಾ ಮಕಾನದಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಟೆಕ್ಕೇದ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೃಗಶೀರ ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಧೂಮಪಾನ, ಮಧ್ಯಪಾನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಇತರೆ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಟಕ್ಕೇದ ದರ್ಗಾದ ಹಿಂದಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮೃಗಶಿರ ಮಳೆ ಕೂಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಮಾದಂತ ರೋಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಮಂತ್ರ ಔಷಧಿ ವಿತರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವರಾಜ ಘೋರ್ಪಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಟೆಕ್ಕೆದ ದರ್ಗಾ ಜ್ಯಾತ್ಯತೀತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ದರ್ಗಾದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀವಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದರ್ಗಾದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.32ಕ್ಕೆ ಮೃಗಶೀರ ಮಳೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಔಷಧಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಯು.ಆರ್. ಚನ್ನಮ್ಮನವರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೀಧರ ಬೀದರಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಧರ ಗಂಜೀಗೌಡ್ರ, ಹಸನ ತಾಟಗಾರ, ರಫೀಕ್ ತೋರಗಲ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ನರೇಗಲ್, ಸುರೇಶ ಪತ್ತಾರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-23-1210673031</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>