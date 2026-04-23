ಗಾವರವಾಡ: ಮಾರುತೇಶ್ವರ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ

ಗದಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾವರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವರ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏ.23ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಏ.23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿಬಾರಗಟ್ಟಿಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 8ಕ್ಕೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುವುದು. ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಮಳೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾಲಕಿ ಸೇವೆ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>ಏ.24ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯರಾದ ದ್ಯಾಮವ್ವ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಉಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>ಏ.25ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಮಾರುತೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಡೊಳ್ಳು, ಕರಡಿ ಮಜಲು, ಕೋಲಾಟ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ, ಓಕುಳಿ ಕೊಡ, ತೇರಿನ ಹಗ್ಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಳ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗವುದು. ನಂತರ ಮಹಾ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗುವುದು. ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗಾವರವಾಡ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ಅರ್ಪಿಸುವ 'ಗಂಡುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪುಂಡ ಹುಲಿ' ಅರ್ಥಾತ್ 'ಕಲಿಯುಗದ ಕ್ರಾಂತಿ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>ಏ.26ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರ ಬಳಗದಿಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಲಘು ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗುವುದು ಎಂದು ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>