ಜಿ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ‘ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವ ಕುಮಾರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭು ಚವಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾ ಸಭಾದ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ ತೆಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಹಿರಿತನ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಕೋಟಾ ದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ರೆಡ್ಡಿ ಒಳ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಾನು ಸೇರದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ನನಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಜೂ.20 ರಂದು ಗದಗ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ 2028ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾಸಭಾದ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಎಸ್.ಶೀಲವಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕೈಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಾಸಕರಾದ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಸಚಿವಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಹಾಕ್ಕೋತ್ತಾವನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ‘ ಎಂದರು. ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದಡೇಸೂರಮಠ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ರೇವಡಿ, ಚಂಬಣ್ಣ ಚವಡಿ, ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಚೋಳಿನ, ಸುರೇಶ ಜಾಲಿಹಾಳ, ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸೂಗಿರಯ್ಯನಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಮಾಳಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಚನ್ನಿ, ಅವಿನಾಶ ಕೊಟಗಿ, ಅಮರಯ್ಯ ಗೌರಿಮಠ, ಸಿದ್ದು ಗೊಂಗಡಶೇಟ್ಟಿಮಠ, ಭೀಮರಡ್ಡೆಪ್ಪ ರಡ್ಡೆರ, ಶರಣು ಬ್ಯಾಳಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಡ್ಡೆರ, ಕಿರಣ ಚನ್ನವೀರಶೇಟ್ಟರ, ವಿಜಯ ಪಾಟೀಲ, ವೀರಭದ್ರ ಯಲಬುರ್ಗಿ, ರಾಜೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಕುಮಾರ ಗಡಗಿ, ವೀರೇಶ ಗಡಾದ, ಅಶೋಕ ಜಕ್ಕಲಿ, ಮಂಜುಳಾ ರೇವಡಿ, ಅಶೋಕ ಗಡಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-23-1713324112</p>