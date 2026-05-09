ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿದ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ :ಮುಜಾವರ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕೆಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೂ ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎ.ಎಚ್. ಮುಜಾವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮರಾಟಗಾರರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ, ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಿ ಬೇಗನೇ ಹಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಪುರಸಭೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಚಲ್ಲಾಟವಾಡುವುದು ಅತೀ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದ ಯೋಗ್ಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಕೊಳೆತಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪುರಸಭೆ ಕಠೀಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದ ಅಶೋಕ ಹೆಗಡಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>