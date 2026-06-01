ಮಳೆ ಆರಂಭ: ಕೂರಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಮುಂಗಾರುಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹೊಲ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನದಂದು ರೈತರು ಬಡಿಗೇರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಕೂರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟೆಕಲ್, ಹರದೊಳ್ಳಿ, ಮುರುಡಿ, ಹಾನಾಪುರ, ಲಾಯದಗುಂದಿ, ಸಬ್ಬಲಹುಣಸಿ, ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ, ನಾಗರಾಳ ಎಸ್.ಪಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿನ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಕೂರಿಗೆ ಪೂಜೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕುರುಬ ಮನೆತನದವರು ಹೊಸ ಕೂರಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಬಲಹುಣಸಿಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುರಿ, ಕೋಟೆಕಲ್ದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿರೂರು ಮನೆತನದವರು ಹೊಸ ಕೂರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿ ಕಂಬಳಿ ಹಾಸಿ, ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಕೂರಿಗೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಆರತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ, ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೂರಿಗೆ ಒಯ್ದು ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ: 2026ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು, ತೊಗರಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಸಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಜೋಳದ ಬೀಜಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹದವಾದ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಳೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೂಮಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಇಂಜಿನವಾರಿಯ ಕೃಷಿಕ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಗೌಡರ, ಕೋಟೆಕಲ್ನ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕೋಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ದಿನದಿಂದ ಕೂರಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಲೆ ತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಕೋಟೆಕಲ್ ನೀಲಕಂಠ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>