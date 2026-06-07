ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾದ ಶಾಲಾ ಆವರಣ

<p><em>ಚಂದ್ರು ಎಂ. ರಾಥೋಡ್</em></p>.<p>ನರೇಗಲ್: ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಸಮೀಪದ ಹಾಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ನಿಂತು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ರೋಹಿಣಿ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಸಮೀಪದ ಹೊಲಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದು ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಹೊಂಡದಂತಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ತಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದಿದೆ, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತಂಪು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸದ್ಯ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅವಘಡಗಳು ನಡೆದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕದಿಂದ ಕೆಲ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದನಗಳು, ಕುರಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉಪಟಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವ ಕಸದಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಜಂತುಗಳ ವಾಸವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗದೆ ಇರುವುದು ಶೋಚನೀಯ ಎನ್ನುವುದು ಪಾಲಕರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಹಾಲಕೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿದಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹೊಲಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಆವರಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಹರಿವು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಮಳೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹಾಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಶರಣಪ್ಪ ನರೇಗಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-23-1820999040</p>