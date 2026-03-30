‘ಅಗಡಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ’

ತಡಸ: ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಉಪಹಾರ ನೀಡಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಗಡಿ ತೋಟದ ಜಯದೇವ ಅಗಡಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿರಹಟ್ಟಿಯ ಫಕೀರ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಡಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾನು ಮೂರನೇ ಭಾರಿಗೆ ಅಗಡಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು. ಪ್ರತಿ ಭಾರಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಯದೇವ ಅಗಡಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜಯದೇವ ಅಗಡಿ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನ ತಣಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಂತವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಡಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಆಶ್ರಯದಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜಯದೇವ ಅಗಡಿ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಆಯುಷ್ಯ ಅರೋಗ್ಯ ನೀಡಲಿ' ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುನ್ನೂರ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಬಸನಗೌಡ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ, ಈರಣ್ಣ ವಾಲೀಕಾರ, ವಿಠ್ಠಲ್ ದುಂಡಪ್ಪನವರ, ಮೈಲಾರಿ ಅಗಸರ, ಜೀಲಾನಿ ಮತ್ತೇಖಾನ್ ಹಲವಾರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>