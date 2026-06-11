ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವಶ್ಯ: ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

<p>ಗದಗ: ‘ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಅವಶ್ಯ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗ ಆರಂಭಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಗಳು ಜೀವನದ ಬದ್ಧತೆಯಾದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ವಿಧಿ–ವಿಧಾನವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವು ಪಾಲನೆಯಾದಾಗ ವ್ಯಾಕರಣ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>‘1857ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡರೂ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಕೀಯರ ಆಡಳಿತದ ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯತೆ ರಾಜಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೂ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಹಿಂದುತ್ವ, ಭಾರತೀಯರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ದೇಶ ಒಡೆಯುವ ಕುತಂತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹೋರಾಡಿತು. ಆದರೂ, ಜವಹಾರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ದೇಶ ಒಡೆಯಲಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನಸಂಘ ಜನಿಸಿತು. ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜವಹಾರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರಾಜಕಾರಣ ಇತ್ತು. ಈಗ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 135 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ 25 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಬಡತನ ರೇಖೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ, ಎಸ್.ವಿ ಸಂಕನೂರ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶಿವರಾಜ ಸಜ್ಜನ, ಅರುಣಕುಮಾರ ಪೂಜಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-23-928045819</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>