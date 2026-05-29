ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿದ ಹೊಲದ ಬದು: ರೈತರ ಪರದಾಟ

ನರೇಗಲ್: ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ, ಹೊಲದ ಬದು, ಒಳಗಟ್ಟಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವೆ. ಸಮೀಪದ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳ ಬದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹೊಲಗಳ ಒಡ್ಡುಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೊಲದ ನೀರು, ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣುಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಜಮೀನು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊರೆ. ಕೆಲವು ರೈತರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತಾವೇ ಒಡ್ಡು ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಮಳೆಗೆ ಹೊಲದ ಬದುಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಈಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಮೊದಲು ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾನಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ತುರ್ತು ನೆರವು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>