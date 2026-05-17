ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಬಾಗಿದ ಬಾಳೆ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ಕಟಾವಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ 2 ಎಕರೆ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಇನ್ನೇನು ರೈತನ ಕೈ ಸೇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಂಪೆರೆದ ಮಳೆಯು, ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದ ರೈತರಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ, ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಕುಸ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ರಭಸದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗೆ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷವಿಡಿ ದುಡಿದ ಬಡ ರೈತರು ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಶೇಖರಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬವರು 2 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ರಭಸದ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಗುಡುಗು-ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟದ ಜೋರಾದ ಮಳೆಗೆ 8 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಳೆ ಇದೀಗ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಸಸಿ, ಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ, ಆಳುಗಳ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚ ಅಂತಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿ ರೈತ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ರೈತ ಚೆಂಡು ಹೂವು, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಳೆದು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಯಾಪೈಸೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಫೋಟೊ ಸಹಿತ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಹಾನಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಸಾರಿಯಾದರೂ ಹಾನಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>₹70 ಸಾವಿರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಾಳೆ ಸಸಿ ಖರೀದಿಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಭಸದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗೆ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ವಿವಿಧ ಕಾರಣ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>